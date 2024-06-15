У Словаччині офіційно призначено нового президента

Петер Пеллегріні, який переміг на президентських виборах у Словаччині, 15 червня офіційно склав присягу та приступив до виконання обов’язків, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Aktuality.

Церемонія, на якій Пеллегріні почав виконувати повноваження президента Словаччини, відбувається у Словацькому філармонічному оркестрі, де організовують символічне засідання парламенту.

На заході, куди запросили близько 400 гостей, вже колишня словацька президентка Зузана Чапутова офіційно передала повноваження Пеллегріні.

Фото: RTVS

У першій промові в статусі президента Словаччини Пеллегріні згадав про нещодавній замах на прем’єр-міністра Роберта Фіцо та закликав до досягнення миру та об’єднання суспільства.

Офіційні заходи з нагоди інавгурації нового словацького президента триватимуть до вечора суботи, серед них – урочиста меса та військовий парад у Братиславі.

Перша офіційна поява Пеллегріні на міжнародній арені очікується вже 17 червня: він представлятиме Словаччину на неформальній зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі. А першу закордонну поїздку – за традицією, в Чехію, – Пеллегріні здійснить 26 червня.

Нагадаємо, Пеллегріні у другому турі виборів президента Словаччини переміг прозахідного кар'єрного дипломата, проукраїнського ексглаву МЗС Івана Корчока з 53,12% голосів.

Тепер словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо та його союзники контролюють парламент, уряд і президентський офіс Словаччини.