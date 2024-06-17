WP: Уже понад 2750 колишніх в'язнів мобілізувалися до ЗСУ

Уже понад 2750 засуджених чоловіків були звільнені з українських в’язниць для участі в бойових діях.﻿﻿ Про це пише The Washington Post, повідомляє Українська правда.

Міністр юстиції Денис Малюська у коментарі виданню зазначив, що, за його пронозами, щонайменше 4 тисячі засуджених чоловіків зголосяться стати добровольцями під час першого етапу набору. Поки що засуджені служитимуть лише у штурмових підрозділах, що повністю складаються із колишніх ув'язнених.

"Мотивація наших ув'язнених сильніша, ніж у звичайних солдатів. Їхнє звільнення – це лише частина мотиву. Вони хочуть захистити свою країну і хочуть перегорнути сторінку" , – сказав Малюська.

Більше деталей: Зазначається, що ті, хто вбив більше однієї людини, вчинив акти сексуального насильства або порушив закони про національну безпеку, не мають права на участь у бойових діях. Будь-який ув'язнений, який бажає воювати, повинен бути фізично здоровим, пройти психологічне обстеження і бути не старшим 57 років, що дозволить йому прослужити щонайменше три роки до досягнення 60-річного віку, який дає право на звільнення.

Малюська стверджує, що між військовими командирами є конкуренція за добровольців з-поміж колишніх засуджених.