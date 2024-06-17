WP: Уже более 2750 бывших заключенных мобилизовались в ВСУ

Уже более 2750 осужденных мужчин были освобождены из украинских тюрем для участия в боевых действиях.﻿ Об этом пишет The Washington Post, сообщает Украинская правда.

Министр юстиции Денис Малюська в комментарии изданию отметил, что, по его прогнозам, не менее 4 тысяч осужденных мужчин согласятся стать добровольцами во время первого этапа набора. Пока осужденные будут служить только в штурмовых подразделениях, полностью состоящих из бывших заключенных.

"Мотивация наших заключенных сильнее, чем у обычных солдат. Их освобождение – это лишь часть мотива. Они хотят защитить свою страну и хотят перевернуть страницу" , – сказал Малюська.

Отмечается, что те, кто убил более одного человека, совершил акты сексуального насилия или нарушил законы о национальной безопасности, не имеют права на участие в боевых действиях. Любой заключенный, желающий воевать, должен быть физически здоровым, пройти психологическое обследование и быть не старше 57 лет, что позволит ему прослужить не менее трех лет до достижения 60-летнего возраста, который дает право на освобождение.

Малюська утверждает, что между военными командирами существует конкуренция за добровольцев из числа бывших осужденных.