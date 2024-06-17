Дві країни відкликали підписи з комюніке Саміту миру

Зі списку країн, які підписали спільне комюніке після Саміту миру у Швейцарії, зникли дві країни – Ірак та Йорданія.﻿ Про це свідчить список підписантів, оприлюднений сайтом МЗС Швейцарії, повідомляє Українська правда.

Кількість країн, які підписали комюніке за підсумками Саміту миру, зменшилася з 80 до 78.

В оновленому списку не фігурують Ірак та Йорданія.

Раніше учасники Глобального саміту миру, що проходив 15-16 червня у Швейцарії, опублікували спільне комюніке про основи миру.

Спершу повідомлялося, що підсумкову декларацію Глобального саміту миру, що проходить у Швейцарії, підписали 80 держав та чотири організації.