Две страны отозвали подписи из коммюнике Саммита мира

Из списка стран, подписавших совместное коммюнике после Саммита мира в Швейцарии, исчезли две страны – Ирак и Иордания.﻿ Об этом свидетельствует список подписантов, обнародованный сайтом МИД Швейцарии, сообщает Украинская правда.

Количество стран, подписавших коммюнике по итогам Саммита мира, уменьшилось с 80 до 78.

В обновленном списке не фигурируют Ирак и Иордания.

Ранее Участники Глобального саммита мира, проходившего 15-16 июня в Швейцарии, опубликовали совместное коммюнике об основах мира.

Сообщалось, что итоговую декларацию Глобального саммита мира, который проходит в Швейцарии, подписали 80 государств и четыре организации.