Две страны отозвали подписи из коммюнике Саммита мира
Из списка стран, подписавших совместное коммюнике после Саммита мира в Швейцарии, исчезли две страны – Ирак и Иордания. Об этом свидетельствует список подписантов, обнародованный сайтом МИД Швейцарии, сообщает Украинская правда.
Количество стран, подписавших коммюнике по итогам Саммита мира, уменьшилось с 80 до 78.
В обновленном списке не фигурируют Ирак и Иордания.
Ранее Участники Глобального саммита мира, проходившего 15-16 июня в Швейцарии, опубликовали совместное коммюнике об основах мира.
Сообщалось, что итоговую декларацию Глобального саммита мира, который проходит в Швейцарии, подписали 80 государств и четыре организации.