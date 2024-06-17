Новий президент Словаччини планує відвідати Україну

Новий президент Словаччини Петер Пеллегріні, який у суботу приступив до виконання обов’язків, оголосив про плани приїхати до України. Про це він сказав у неділю в ефірі RTVS, повідомляє Європейська правда.

Пеллегріні, який є близьким союзником чинного прем’єра Роберта Фіцо, сказав, що планує візити до всіх сусідніх держав.

"Я планую відвідати всі сусідні країни, включно з Україною" , – заявив словацький президент Пеллегріні. Про часові рамки можливої поїздки до України він не говорив.

Він уточнив, що першою із сусідніх держав відвідає Чехію.

Нагадаємо, Пеллегріні у другому турі виборів президента Словаччини переміг прозахідного кар'єрного дипломата, проукраїнського ексглаву МЗС Івана Корчока з 53,12% голосів.

Після перемоги Пеллегріні словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо та його союзники контролюють парламент, уряд і президентський офіс Словаччини.