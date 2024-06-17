Новый президент Словакии планирует посетить Украину

Новый президент Словакии Петер Пеллегрини, который в субботу приступил к исполнению обязанностей, объявил о планах приехать в Украину. Об этом он сказал в воскресенье в эфире RTVS, сообщает Европейская правда.

Пеллегрини, который является близким союзником действующего премьера Роберта Фицо, сказал, что планирует визиты во все соседние государства.

"Я планирую посетить все соседние страны, включая Украину" , – заявил словацкий президент Пеллегрини. О временных рамках возможной поездки в Украину он не говорил.

Он уточнил, что первым из соседних государств посетит Чехию.

Напомним, Пеллегрини во втором туре выборов президента Словакии победил прозападного карьерного дипломата, проукраинского экс-главу МИД Ивана Корчока с 53,12% голосов.

После победы Пеллегрини словацкий премьер-министр Роберт Фицо и его союзники контролируют парламент, правительство и президентский офис Словакии.