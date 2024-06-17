Відключень сьогодні буде менше: в "Укренерго" назвали причину

У понеділок, 17 червня, у денні години в Україні зменшили кількість відключень електрики: до 19:00 світло вимикатимуть лише одній групі одночасно. З 22:00 відключень стане більше.

Про це повідомили﻿ в "Укренерго".

"Зменшено час застосування більшого обсягу обмежень: 2 черги одночасно будуть застосовані з 19:00 до 22:00. Причина – зниження споживання, у порівнянні з прогнозним, через прохолодну погоду", – йдеться в повідомленні.

Графіки з оновленими годинами відключень є на сайтах обленерго.

Протягом доби запланований імпорт з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 27 219 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 572 МВт.

Через погодні умови на ранок знеструмлені 14 населених пунктів у Сумській та Чернігівській областях. З інших причин без енергоживлення 471 населений пункт.

Через бойові дії є нові знеструмлення в Сумській, Харківській, Херсонській областях. З технічних причин – у Дніпропетровській, Одеській областях.