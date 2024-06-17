Отключений сегодня будет меньше: в "Укрэнерго" назвали причину

В понедельник, 17 июня, в дневные часы в Украине уменьшили количество отключений электричества: к 19:00 свет будут выключать только одной группе одновременно. С 22:00 отключений станет больше.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

"Уменьшено время применения большего объема ограничений: 2 очереди одновременно будут применены с 19:00 до 22:00. Причина – снижение потребления по сравнению с прогнозным из-за прохладной погоды" , – говорится в сообщении.

Графики с обновленными часами отключений есть на сайтах облэнерго.

За сутки запланирован импорт из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 27219 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1572 МВт.

Из-за погодных условий на утро обесточены 14 населенных пунктов в Сумской и Черниговской областях. По другим причинам без энергопитания 471 населенный пункт.

Из-за боевых действий новые обесточивания в Сумской, Харьковской, Херсонской областях. По техническим причинам – в Днепропетровской, Одесской областях.