Російська держкорпорація заявила про передачу армії партії винищувачів Су-34

Російська держкорпорація "Ростех" повідомила, що поставила Міноборони РФ чергову партію винищувачів-бомбардувальників Су-34, повідомляє Українська правда.

"Після проведення комплексу заводських випробувань авіаційна техніка відправлена у війська" , – йдеться в повідомленні.

Точну кількість бортів корпорація не повідомляє.

Зазначається, що літаки, які Росія використовує для нанесення ударів по Україні, виготовляють на Новосибірському авіаційному заводі ім. В.П. Чкалова.

"Ростех" наголошує, що винищувач-бомбардувальник Су-34 призначений для знищення наземних (надводних) і повітряних цілей, об'єктів інфраструктури, прикритих засобами ППО і розташованих на значній відстані від аеродрому базування. Також повідомляється, що літак може працювати під час вогневої та радіоелектронної протидії вдень і вночі, у простих і складних метеорологічних умовах.

"Ростех" запевняє, що зараз російські авіабудівні підприємства "нарощують випуск літаків".

Згідно з сайтом "Ростеха", першу у 2024 році партію бомбардувальників Су-34 передали окупаційним військам на початку квітня.