Российская госкорпорация заявила о передаче армии партии истребителей Су-34

Российская госкорпорация "Ростех" сообщила, что поставила Минобороны РФ очередную партию истребителей-бомбардировщиков Су-34, сообщает Украинская правда.

"После проведения комплекса заводских испытаний авиационная техника отправлена в войска", – говорится в сообщении.

Точное количество бортов корпорация не сообщает.

Отмечается, что самолеты, которые Россия использует для нанесения ударов по Украине, изготавливают на Новосибирском авиационном заводе им. В.П. Чкалова.

"Ростех" подчеркивает, что истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для уничтожения наземных (надводных) и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования. Также сообщается, что самолет может работать при огневом и радиоэлектронном противодействии днем и ночью, в простых и сложных метеорологических условиях.

"Ростех" уверяет, что сейчас российские авиастроительные предприятия "наращивают выпуск самолетов".

Согласно сайту "Ростеха", первую в 2024 году партию бомбардировщиков Су-34 передали оккупационным войскам в начале апреля.