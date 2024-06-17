На добудову Хмельницької АЕС планують залучити кредит – Міненерго

Для добудовування Хмельницької атомної електростанції планується залучити кредитні кошти, а також власні кошти НАЕК "Енергоатом". Про це сказав міністр енергетики Герман Галущенко під час засідання комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, повідомляє Укрінформ.

"На що ми орієнтуємося сьогодні, - це залучення кредитних коштів. Крім самого будівництва у нас ще є сума, яка потрібна на придбання устаткування" , - сказав Галущенко.

При цьому поки що про надання державних гарантій під кредит не йдеться. Крім того, планується залучити до фінансування будівництва власні кошти "Енергоатому".

Галущенко також повідомив, що парламент Болгарії уже підтримав передачу Україні обладнання із недобудованої АЕС "Белене".

Як повідомлялося, комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав до першого читання законопроєкт про добудову енергоблоків №3 та №4 Хмельницької атомної електростанції.

Котін розраховує підписати у червні угоду про купівлю двох ядерних реакторів у Болгарії. Інформація про наміри такої закупівлі з'явилася у березні 2023 року. Йдеться про реактори російського виробництва з недобудованої АЕС "Белене".

Нині на Хмельницькій АЕС працюють два енергоблоки номінальною потужністю 1000 МВт кожен. Енергоблок №3 ХАЕС почали будувати у вересні 1985 року, №4 - у червні 1986-го. Обидва блоки запроєктовані на потужність 1000 МВт, з реакторною установкою ВВЕР-1000/В-320. Попри будівельну готовність 3-го блоку на 75% та 4-го - на 28%, у 1990 році через мораторій на будівництво нових АЕС проєкт призупинили.