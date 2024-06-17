На достройку Хмельницкой АЭС планируют привлечь кредит – Минэнерго

Для достройки Хмельницкой атомной электростанции планируется привлечь кредитные средства, а также собственные средства НАЭК "Энергоатом". Об этом сказал министр энергетики Герман Галущенко на заседании комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, сообщает Укринформ.

"На что мы ориентируемся сегодня - это привлечение кредитных средств. Кроме самого строительства у нас еще есть сумма, которая нужна на приобретение оборудования" , - сказал Галущенко.

При этом пока о предоставлении государственных гарантий под кредит речь не идет. Кроме того, планируется привлечь к финансированию строительства собственные средства "Энергоатома".

Галущенко также сообщил, что парламент Болгарии уже поддержал передачу Украине оборудования из недостроенной АЭС "Белене".

Как сообщалось, комитет Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам поддержал до первого чтения законопроект о достройке энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции.

Котин рассчитывает подписать в июне соглашение о покупке двух ядерных реакторов в Болгарии. Информация о намерениях такой закупки появилась в марте 2023 года. Речь идет о реакторах российского производства из недостроенной АЭС "Белене".

В настоящее время на Хмельницкой АЭС работают два энергоблока номинальной мощностью 1000 МВт каждый. Энергоблок №3 ХАЭС начали строить в сентябре 1985 года, №4 – в июне 1986-го. Оба блока запроектированы на мощность 1000 МВт с реакторной установкой ВВЭР-1000/В-320. Несмотря на строительную готовность 3-го блока на 75% и 4-го – на 28%, в 1990 году из-за моратория на строительство новых АЭС проект приостановили.