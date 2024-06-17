Нацбанк продовжує послаблювати гривню

У четвер 13 червня відбулося чергове засідання правління Національного банку України з питань монетарної політики, на якому було ухвалено рішення знизити облікову ставку ще на 0,5% до 13% річних з 14 червня. У НБУ раніше вже оголошували про свої плани опустити облікову ставку до 13%, проте передбачалося, що це буде зроблено в другій половині 2024 року.

Проте рішення було прийнято. Непрямим приводом для цього став низький показник інфляції в Україні, який у травні становив 3,3% річних (а у квітні, коли було попереднє засідання правління НБУ за обліковою ставкою – взагалі 3,2% річних). На Інститутській, 9 резонно вирішили «не різати хвіст собаки частинами», а відразу вийти на запланований показник. Добре при цьому розуміючи, як це позначиться на курсі.

Реакція була негайною. Того ж четверга, 13 червня, котирування на міжбанківському валютному ринку встановили черговий історичний максимум – 40,80 грн на позиції «бід». І Нацбанку довелося терміново гасити розпалену ними ж пожежу, «заливаючи» ринок валютними інтервенціями. Всього за період з 10 по 14 червня регулятор провів інтервенцій на загальну суму 898 млн доларів, що на 203 млн доларів більше, ніж тижнем раніше. Дії мали успіх: падіння гривні вдалося встановити. Однак таким чином було надіслано чіткого і недвозначного меседжу: гривня продовжить падіння, а Нацбанк лише стримуватиме його швидкість.

До якого рівня може зрости долар

У цій ситуації у всіх, хто цікавиться фінансами і валютою, виникає одне просте і закономірне питання: «До якого рівня може зрости долар? Де орієнтир? Якщо згадати, що на 1 січня 2024 року офіційний курс долара до гривні становив рівно 38,00 грн, а на 17 червня – 40,65 грн, проста лінійна апроксимація дасть нам курс на кінець року в районі 43 грн, якщо не вище.

Наступним орієнтиром може стати середньорічний курс долара, закладений у Бюджет-2024, на рівні 40,70 грн. Враховуючи, що перші п'ять місяців середній курс був значно нижчим за позначку 40, потенціал для зростання є і дуже суттєвий.

Проте, це лише теорії. На практиці все залежатиме від двох факторів. По-перше, від швидкості та своєчасності надходження іноземної фінансової допомоги. Щоб проводити валютні інтервенції, Нацбанк має мати достатній обсяг ресурсу. За 5,5 місяців 2024 року він уже продав на міжбанку майже 13 млрд доларів, і в другому півріччі доведеться продати щонайменше стільки ж, якщо не більше. По-друге, від того, як і чим наповнюватиметься бюджет країни. Наповнювати бюджет простіше за високого курсу долара (тобто за слабкої гривні), і в Національному банку це чітко розуміють.

У плані надходження фінансової допомоги позитивним меседжем стала новина про рішення країн Великої сімки виділити Україні 50 млрд доларів за рахунок заморожених російських активів. Очікується, що перші 1,5 млрд доларів надійдуть до України вже у липні.

Що відбувається на готівковому ринку

Минулого тижня готівковий долар знову подорожчав. У понеділок його продавали по 40,75 грн, у п'ятницю – по 41,05 грн, тобто. за тиждень він додав у ціні 30 копійок. Зранку понеділка 17 червня, відреагувавши на зниження котирувань на міжбанку, готівковий долар подешевшав до 40,97-40,99 грн, але продовжує триматися близько цифри «41 грн». Шанси знову повернутися до позначки 40,00 за долар, не кажучи вже про нижчі ціни, аналітики оцінюють як мінімальні.

Зниження відсоткових ставок за депозитами комерційних банків вже підштовхнуло багатьох вкладників до рішення забрати гривневі депозити з банків та перевести їх у тверду валюту – долар чи євро. Попит таких клієнтів підтримує високі ціни на валюту і не дозволяє їм суттєво знизитися. Серед українців стає дедалі менше тих, хто у ситуації, що склалася, продовжує вірити в силу національної валюти.

Спред (різниця в ціні) між безготівковим та готівковим доларом встановився в межах 35-40 копійок. Отже, якщо на міжбанку вдасться хоч трохи знизити котирування, вниз підуть цінники на готівковий долар. І навпаки, якщо міжбанк продовжить зростання, він потягне вгору і готівковий долар, навіть якщо попит на нього знижуватиметься.

Залишається сподіватися, що т.зв. процес «плавної девальвації», який ми спостерігаємо останні кілька місяців, залишиться таким самим плавним під управлінням фахівців із Національного банку. І ми не побачимо ані стрибків курсу, ані надто високих цифр, які знову надовго поховають довіру населення до власної валюти.