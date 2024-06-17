Нацбанк продолжает ослаблять гривну

В четверг 13 июня состоялось очередное заседание правления Национального банка Украины по вопросам монетарной политики, на котором было принято решение снизить учетную ставку еще на 0,5%, до 13% годовых с 14 июня. В НБУ ранее уже объявляли о своих планах опустить учетную ставку до 13%, однако предполагалось, что все это будет сделано во второй половине 2024 года.

И тем не менее, решение было принято. Косвенным поводом для этого послужил низкий показатель инфляции в Украине, который в мае составлял 3,3% годовых (а в апреле, когда было предыдущее заседание правления НБУ по учетной ставке – вообще 3,2% годовых). На Институтской,9 резонно решили «не резать хвост собаки по частям», а сразу выйти на планируемый показатель. Отлично при этом понимая, как это отразится на курсе.

Реакция последовала незамедлительно. В тот же четверг 13 июня котировки на межбанковском валютном рынке установили очередной исторический максимум – 40,80 грн на позиции «бид». И Нацбанку пришлось срочно тушить разожженный ими же пожар, «заливая» рынок валютными интервенциями. Всего за период с 10 по 14 июня регулятор провел интервенций на общую сумму 898 млн долларов, что на 203 млн долларов больше, чем неделей ранее. Действия возымели успех: падение гривны удалось установить. Однако таким образом был послан четкий и недвусмысленный меседж: гривна продолжит падение, а Нацбанк будет лишь сдерживать его скорость.

До какого уровня может вырасти доллар

В этой ситуации у всех интересующихся финансами и валютой возникает один простой и закономерный вопрос: «До какого уровня может вырасти доллар? Где ориентир?» Если вспомнить, что на 1 января 2024 года официальный курс доллара к гривне составлял ровно 38,00 грн, а на 17 июня – 40,65 грн, простая линейная аппроксимация даст нам курс на конец года в районе 43 грн, если не выше.

Следующим ориентиром может послужить среднегодовой курс доллара, заложенный в Бюджет-2024, на уровне 40,70 грн. Учитывая, что первые пять месяцев средний курс был значительно ниже отметки 40, потенциал для роста есть и очень существенный.

Однако, все это лишь теории. На практике все будет зависеть от двух факторов. Во-первых, от скорости и своевременности поступления иностранной финансовой помощи. Чтобы проводить валютные интервенции, у Нацбанка должен быть достаточный объем ресурса. За 5,5 месяцев 2024 года он уже продал на межбанке почти 13 млрд долларов, и во втором полугодии придется продать как минимум столько же, если не больше. Во-вторых, от того, как и чем будет наполняться бюджет страны. Наполнять бюджет проще при высоком курсе доллара (т.е. при слабой гривне), и в Национальном банке это отчетливо понимают.

В плане поступления финансовой помощи позитивным меседжем послужила новость о решении стран Большой семерки выделить Украине 50 млрд долларов за счет замороженных российских активов. Ожидается, что первые 1,5 млрд долларов поступят в Украину уже в июле.

Что происходит на наличном рынке

На прошлой неделе наличный доллар вновь подорожал. В понедельник его продавали по 40,75 грн, в пятницу – по 41,05 грн, т.е. за неделю он прибавил в цене 30 копеек. Утром понедельника 17 июня, отреагировав на снижение котировок на межбанке, наличный доллар подешевел до 40,97-40,99 грн, но продолжает держаться около цифры «41 грн». Шансы вновь вернуться к отметке 40,00 за доллар, не говоря уже о более низких ценах, аналитики оценивают как минимальные.

Снижение процентных ставок по депозитам коммерческих банков уже подтолкнуло многих вкладчиков к решению забрать гривневые депозиты из банков и перевести их в твердую валюту – доллар или евро. Спрос со стороны таких клиентов поддерживает высокие цены на валюту и не позволяет им существенно снизиться. Среди украинцев становится все меньше тех, кто в создавшейся ситуации продолжает верить в силу национальной валюты.

Спред (разница в цене) между безналичным и наличным долларом установился в пределах 35-40 копеек. Следовательно, если на межбанке удастся хоть немного снизить котировки, вниз пойдут и ценники на наличный доллар. И наоборот, если межбанк продолжит рост, он потянет вверх и наличный доллар, даже если спрос на него будет снижаться.

Остается надеяться, что т.н. процесс «плавной девальвации», который мы наблюдаем последние несколько месяцев, останется все таким же плавным под управлением специалистов из Национального банка. И мы не увидим ни скачков курса, ни слишком высоких цифр, которые опять надолго похоронят доверие населения к собственной валюте.