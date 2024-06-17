Україна нарешті запустила в енергосистему подаровану США міні-ТЕС – міністр

Міністр енергетики Герман Галущенко оголосив, що Україна нарешті включила в мережу газотурбінну мобільну електростанцію, яку США подарували ще в лютому 2023 року, повідомляє ЛігаБізнес.

"Вона працює" , – сказав міністр на засіданні комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг в понеділок, 17 червня.

Електростанцію, вироблену у США компанією General Electric, привезли до України ще в лютому 2023 року. Через затримку з надходженням необхідних компонентів її тестовий запуск відбувся на майданчику Енергоатому лише у жовтні 2023-го.

Встановлена потужність мобільної електростанції дорівнює 28 МВт.

Галущенко сказав, що "там цілий ряд аспектів з цією газотурбінною установкою був".

"Вона встановлена, вона функціонує і генерує електроенергію. І нам, щоб побудувати розподілену генерацію, додатково потрібне таке устаткування" , – додав міністр.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2022 року прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Україна почала розгортати мережу газотурбінних та газопоршневих мініелектростанцій. Виробництво електроенергії на них коштує дорого, але вони хороші тим, що дуже швидко запускаються в роботу – до трьох хвилин.

Тоді ж президент Володимир Зеленський оголосив, що Україна бере курс на децентралізацію в енергетиці.

Газова генерація в Україні набуває популярності, але темпи її встановлення вкрай недостатні. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко на початку червня заявив, що в Україні досі не запустили жодну нову газотурбінну установку.