Украина наконец запустила в энергосистему подаренную США мини-ТЭС – министр

Министр энергетики Герман Галущенко объявил, что Украина наконец-то включила в сеть газотурбинную мобильную электростанцию, которую США подарили еще в феврале 2023 года, сообщает Лига.Бизнес.

"Она работает" , – сказал министр на заседании комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг в понедельник, 17 июня.

Электростанцию, произведенную в США компанией General Electric, привезли в Украину еще в феврале 2023 года. Из-за задержки с поступлением необходимых компонентов ее тестовый запуск состоялся на площадке Энергоатома только в октябре 2023 года.

Установленная мощность мобильной электростанции равняется 28 МВт.

Галущенко сказал, что "там целый ряд аспектов с этой газотурбинной установкой был".

"Она установлена, она функционирует и генерирует электроэнергию. И нам, чтобы построить распределенную генерацию, дополнительно нужно такое оборудование" , — добавил министр.

Напомним, в конце декабря 2022 года премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина начала развертывать сеть газотурбинных и газопоршневых мини-электростанций. Производство электроэнергии на них стоит дорого, но они хороши тем, что очень быстро запускаются в работу – до трех минут.

Тогда же президент Владимир Зеленский объявил, что Украина берет курс на децентрализацию в энергетике.

Газовая генерация в Украине приобретает популярность, но темпы ее установки крайне недостаточны. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в начале июня заявил, что в Украине до сих пор не запустили ни одну новую газотурбинную установку.