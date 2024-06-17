Вища рада правосуддя вирішила звільнити скандального суддю Князєва

Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя вирішила застосувати до судді Верховного суду Всеволода Князєва дисциплінарне стягнення у вигляді звільнення з посади, повідомляє Укрінформ.

"Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалила рішення про притягнення судді Верховного суду Всеволода Князєва до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у вигляді подання про звільнення з посади" , - ідеться в дописі.

Зазначається, що рішення ухвалено за результатом розгляду дисциплінарної справи, відкритої 15 квітня.

Як повідомлялося, у грудні 2023 року Печерський районний суд Києва визнав винним колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва у порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків, зобов’язав сплатити штраф в розмірі 2 тис. 550 грн і конфіскував подарунок в сумі 906 тис. 600 грн.

У травні 2023 року у Національному антикорупційному бюро і Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили про викриття схеми одержання неправомірної вигоди у 2,7 млн дол. керівництвом і суддями Верховного суду.

За версією слідства, хабар був за ухвалене 19 квітня 2023 року Великою палатою ВС рішення у справі про визнання законності придбання у 2002 році пакета акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату компанією Ferrexpo.

Під час пленуму Верховного суду 140 суддів підтримали висловлення тодішньому голові ВС Князєву недовіри. Також була ухвалена постанова пленуму про припинення повноважень голови ВС.

18 травня 2023 року Вища рада правосуддя дала дозвіл на утримання Князєва під вартою.

Того ж дня ВАКС обрав ексголові Верховного суду запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 107,3 млн грн.

30 січня 2024 року розмір застави був зменшений до 18,168 млн грн, а 31 січня ця сума була внесена. Того ж дня Князєва звільнили з-під варти.

4 березня САП направила до ВАКС обвинувальний акт щодо Князєва.

14 березня Вищий антикорупційний суд провів підготовче засідання у справі Князєва, під час якого відмовив стороні захисту в поверненні обвинувального акта прокурору.

Наприкінці травня поточного року колегія суддів Вищого антикорупційного суду продовжила строки дії обов’язків ексголові Верховного суду Всеволоду Князєву, при цьому з нього зняли електронний браслет.