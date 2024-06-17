Высший совет правосудия решил уволить скандального судью Князева

Первая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия решила применить к судье Верховного суда Всеволода Князева дисциплинарное взыскание в виде освобождения от должности, сообщает Укринформ.

"Первая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия приняла решение о привлечении судьи Верховного суда Всеволода Князева к дисциплинарной ответственности и применению к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об освобождении от должности" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение принято по результатам рассмотрения дисциплинарного дела, открытого 15 апреля.

Как сообщалось, в декабре 2023 года Печерский районный суд Киева признал виновным бывшего председателя Верховного суда Всеволода Князева в нарушении установленных законом ограничений по получению подарков, обязал уплатить штраф в размере 2 тыс. 550 грн и конфисковал подарок в сумме 906 тыс. грн.

В мае 2023 года в Национальном антикоррупционном бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили о разоблачении схемы извлечения неправомерной выгоды в 2,7 млн дол. руководством и судьями Верховного суда

По версии следствия, взятка была принята 19 апреля 2023 года Большой палатой ВС решения по делу о признании законности приобретения в 2002 году пакета акций Полтавского горно-обогатительного комбината компанией Ferrexpo.

Во время пленума Верховного суда 140 судей поддержали выражение тогдашнему председателю ВС Князеву недоверия. Также было принято постановление пленума о прекращении полномочий главы ВС.

18 мая 2023 года Высший совет правосудия дал разрешение на содержание Князева под стражей.

В тот же день ВАКС избрал экс-председателю Верховного суда меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 107,3 млн грн.

30 января 2024 размер залога был уменьшен до 18,168 млн грн, а 31 января эта сумма была внесена. В тот же день Князева освободили из-под стражи.

4 марта САП направила в ВАКС обвинительный акт в отношении Князева.

14 марта Высший антикоррупционный суд провел подготовительное заседание по делу Князева, в ходе которого отказал стороне защиты в возвращении обвинительного акта прокурору.

В конце мая этого года коллегия судей Высшего антикоррупционного суда продлила сроки действия обязанностей экспредседателю Верховного суда Всеволоду Князеву, при этом с него сняли электронный браслет.