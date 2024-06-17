Латвія готує передачу Україні другої партії дронів
Незабаром Латвія відправить в Україну другу партію безпілотників, закуплених у рамках коаліції дронів. Про це в інтерв'ю заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, повідомляє Армія Інформ.
«Зараз ми вже збираємо другу партію безпілотників, яка невдовзі має бути відправлена до України», - сказав міністр.
Він наголосив, що першу партію вже доставили до України.
Крім цього, за словами Спрудса, Латвія починає реалізовувати спільні міжнародні закупівлі безпілотників.
«Ми справді бачимо величезний інтерес. Поки що це скромна сума коштів, 350 тисяч євро, але це перший крок», - зазначив глава латвійського уряду.