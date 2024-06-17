Латвія готує передачу Україні другої партії дронів

Незабаром Латвія відправить в Україну другу партію безпілотників, закуплених у рамках коаліції дронів. Про це в інтерв'ю заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, повідомляє Армія Інформ.

«Зараз ми вже збираємо другу партію безпілотників, яка невдовзі має бути відправлена до України» , - сказав міністр.

Він наголосив, що першу партію вже доставили до України.

Крім цього, за словами Спрудса, Латвія починає реалізовувати спільні міжнародні закупівлі безпілотників.