Латвия готовит передачу Украине второй партии дронов

Вскоре Латвия отправит в Украину вторую партию беспилотников, закупленных в рамках коалиции дронов. Об этом в интервью заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс, сообщает Армия Информ.

«Сейчас мы уже собираем вторую партию беспилотников, которая вскоре должна быть отправлена в Украину» , — сказал министр.

Он отметил, что первую партию уже доставили в Украину.

Кроме этого, по словам Спрудса, Латвия начинает реализовывать совместные международные закупки беспилотников.