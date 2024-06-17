Латвия готовит передачу Украине второй партии дронов
Вскоре Латвия отправит в Украину вторую партию беспилотников, закупленных в рамках коалиции дронов. Об этом в интервью заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс, сообщает Армия Информ.
«Сейчас мы уже собираем вторую партию беспилотников, которая вскоре должна быть отправлена в Украину», — сказал министр.
Он отметил, что первую партию уже доставили в Украину.
Кроме этого, по словам Спрудса, Латвия начинает реализовывать совместные международные закупки беспилотников.
«Мы действительно видим огромный интерес. Пока это скромная сумма средств, 350 тысяч евро, но это первый шаг», — отметил глава латвийского правительства.