Конструктор російських БПЛА досі не під санкціями, а його родина має нерухомість у Європі - ЗМІ

Родина генерального конструктора російського Дослідно-конструкторського бюро ім. О. С. Яковлєва Олега Демченка володіє нерухомістю у Франції та Великобританії, а також бізнесом у Чехії. Сам він досі не перебуває під санкціями.Про це пише Trap Agressor, повідомляє Економічна правда.

Зазначається, що зараз Демченко спокійно працює і живе з дружиною в Росії, досі не перебуває під санкціями (крім українських), а його син та внуки купують майно та мають бізнеси в Європі.

У дослідженні зазначається, що родина російського конструктора має маєток з басейном у Франції. Спочатку його французька нерухомість була записана на паризьку компанію SCI Olara, де власниками були зазначені сам Олег Демченко, його дружина Лариса Вайцеховская та двоє їхніх внуків Анастасія та Олег.

9 серпня 2023 року Олег Демченко та його дружина Лариса переписали свої частки в компанії й, відповідно, віллу, на внуків — Анастасію та Олега.

Внучка російського інженера, Анастасія, разом із чоловіком Матвієм Володимировичем Лівшіцом проживає в Лондоні. Згідно з виписками з британського реєстру нерухомості, вона придбала її у 2021 році за 1,5 млн фунтів (близько 2 млн дол.). Онук також проживає в Лондоні.

Син російського конструктора, Віктор, з 1999 року є власником чеської компанії Olvy International s.r.o. За даними реєстрів, Olvy International s.r.o. займається ритейлом, але у лютому 2023 звідти було видалено право на купівлю та перепродаж товарів.

За час свого існування Дослідно-конструкторське бюро ім. О. С. Яковлєва випустило понад двісті типів та модифікацій літальних апаратів, у тому числі понад сто серійних. Демченко в різні часи був генеральним конструктором, директором та членом правління цього підприємства.