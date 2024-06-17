Конструктор российских БПЛА до сих пор не под санкциями, а его семья имеет недвижимость в Европе - СМИ

Семья генерального конструктора российского Опытно-конструкторского бюро им. А. С. Яковлева Олега Демченко владеет недвижимостью во Франции и Великобритании, а также бизнесом в Чехии. Сам он до сих пор не находится под санкциями. Об этом пишет Trap Agressor, сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что сейчас Демченко спокойно работает и живет с женой в России, до сих пор не находится под санкциями (кроме украинских), а его сын и внуки покупают имущество и имеют бизнес в Европе.

В исследовании отмечается, что семья российского конструктора имеет имение с бассейном во Франции. Сначала его французская недвижимость была записана на парижскую компанию SCI Olara, где владельцами были указаны сам Олег Демченко, его жена Лариса Вайцеховская и двое их внуков Анастасия и Олег.

9 августа 2023 года Олег Демченко и его жена Лариса переписали свои доли в компании и, соответственно, виллу, на внуков - Анастасию и Олега.

Внучка российского инженера, Анастасия, вместе с мужем Матвеем Владимировичем Лившицом проживает в Лондоне. Согласно выпискам из британского реестра недвижимости, квартира под номером 2 по этому адресу принадлежит Анастасии. Она приобрела ее в 2021 году за 1,5 млн фунтов (около 2 млн долл.). Внук также проживает в Лондоне.

Сын российского конструктора, Виктор, с 1999 года является владельцем чешской компании Olvy International s.r.o. По данным реестров, Olvy International s.r.o. занимается ритейлом, но в феврале 2023 года оттуда было удалено право на покупку и перепродажу товаров.

За время своего существования Опытно-конструкторское бюро им. А. С. Яковлева выпустило более двухсот типов и модификаций летательных аппаратов, в том числе более ста серийных. Демченко в разные времена был генеральным конструктором, директором и членом правления этого предприятия.