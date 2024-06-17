Уряд ФРН висловив позицію щодо виплат біженцям з України

Уряд ФРН не планує зменшувати виплати українським шукачам притулку, які знайшли захист від російської війни в Німеччині.﻿ Про це заявив на брифінгу його речник Штеффен Гебештрайт, повідомляє Укрінформ.

«Ми не плануємо змін» , - сказав речник федерального уряду на прохання прокоментувати вимоги деяких політичних сил зменшити матеріальну допомогу.

Гебештрайт пояснив, що метою є швидка інтеграція українців і можливість для них працювати.

«Ми хочемо залучити цих людей до роботи» , - підкреслив він.

Речник підтвердив, що останнім часом точиться дискусія навколо цього питання.

Зокрема, опозиційний блок консерваторів ХДС/ХСС наполягає на скасуванні громадянських пільг українцям призовного віку. Ліберали з Вільної демократичної партії, які входять у трипартійну коаліцію (і один з лідерів яких очолює Мінфін) хотів би, щоби принаймні новоприбулим виплачувалися лише пільги для шукачів притулку.