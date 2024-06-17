Правительство ФРГ высказало позицию относительно выплат украинским беженцам
Правительство ФРГ не планирует уменьшать выплаты украинским искателям убежища, которые нашли защиту от российской войны в Германии. Об этом заявил на брифинге его спикер Штеффен Гебештрайт, сообщает Укринформ.
«Мы не планируем изменений», - сказал представитель федерального правительства по просьбе прокомментировать требования некоторых политических сил уменьшить материальную помощь.
Гебештрайт объяснил, что целью является скорая интеграция украинцев и возможность для них работать.
«Мы хотим привлечь этих людей к работе», - подчеркнул он.
Спикер подтвердил, что в последнее время идет дискуссия вокруг этого вопроса.
В частности, оппозиционный блок консерваторов ХДС/ХСС настаивает на отмене гражданских льгот украинцам призывного возраста. Либералы из Свободной демократической партии, входящие в трехпартийную коалицию (и один из лидеров которых возглавляет Минфин) хотел бы, чтобы хотя бы новоприбывшим выплачивались только льготы для искателей убежища.
В настоящее время граждане Украины, въехавшие после начала полномасштабного вторжения, получают Bürgergeld, что является фактически пособием по безработице, которую получают и сами немцы.