Правительство ФРГ высказало позицию относительно выплат украинским беженцам

Правительство ФРГ не планирует уменьшать выплаты украинским искателям убежища, которые нашли защиту от российской войны в Германии. Об этом заявил на брифинге его спикер Штеффен Гебештрайт, сообщает Укринформ.

«Мы не планируем изменений» , - сказал представитель федерального правительства по просьбе прокомментировать требования некоторых политических сил уменьшить материальную помощь.

Гебештрайт объяснил, что целью является скорая интеграция украинцев и возможность для них работать.

«Мы хотим привлечь этих людей к работе» , - подчеркнул он.

Спикер подтвердил, что в последнее время идет дискуссия вокруг этого вопроса.

В частности, оппозиционный блок консерваторов ХДС/ХСС настаивает на отмене гражданских льгот украинцам призывного возраста. Либералы из Свободной демократической партии, входящие в трехпартийную коалицию (и один из лидеров которых возглавляет Минфин) хотел бы, чтобы хотя бы новоприбывшим выплачивались только льготы для искателей убежища.