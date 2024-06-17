Половина українців не підтримують нових норм мобілізації - КМІС

Серед громадян України немає вираженого ставлення до нового закону про мобілізацію. Про це свідчить соціологічне дослідження КМІС, повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними соціологів, це є наслідком розуміння, що країна потребує вдосконалення процедур рекрутингу, власних страхів та стурбованостей, а також того, що сам Закон охоплює різні сфери

Так, респондентів просили висловити згоду чи незгоду з твердженням "Я підтримую новий закон про мобілізацію".

34% респондентів погодилися (скоріше або повністю) з таким твердженням. Водночас 20% скоріше не погодилися, а 32% зовсім не погодилися (і ще 14% не відповіли на запитання).

У КМІС зазначили, що незгода з твердженням не є тотожною тому, що люди виступають проти (і тим більше не є свідченням ставлення до потреби самої мобілізації чи потреби давати відсіч ворогу).

Безумовно, частина з тих, хто не згоден, є саме противниками. Водночас ще частина може не погоджуватися лише з окремими складовими Закону або мати стримане, нейтральне ставлення.