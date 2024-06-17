Половина украинцев не поддерживают новые нормы мобилизации - КМИС

Среди граждан Украины нет выраженного отношения к новому закону о мобилизации.﻿ Об этом свидетельствует социологическое исследование КМИС, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным социологов, это является следствием понимания, что страна нуждается в совершенствовании процедур рекрутинга, собственных страхов и обеспокоенностей, а также того, что сам Закон охватывает различные сферы.

Так, респондентов просили выразить согласие или несогласие с утверждением "Я поддерживаю новый закон о мобилизации".

34% респондентов согласились (скорее или полностью) с таким утверждением. В то же время 20% скорее не согласились, а 32% совсем не согласились (и еще 14% не ответили на вопрос).

В КМИС отметили, что несогласие с утверждением не является тождественным тому, что люди выступают против (и, тем более, не является свидетельством отношения к необходимости самой мобилизации или потребности давать отпор врагу).

Безусловно, часть из тех, кто не согласен, являются именно противниками. В то же время, еще часть может не соглашаться лишь с отдельными составляющими Закона или иметь сдержанное нейтральное отношение.