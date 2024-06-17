В Yasno не исключают включения света зимой только на 6-7 часов в день

Ситуація з електроенергією в Україні цієї зими очікується складна. Світло можуть включати на 6-7 годин на добу.﻿ З посиланням на заяву генерального директора Yasno Сергія Коваленка в ефірі телемарафону, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

За його словами, зараз складно робити будь-які прогнози щодо електроенергії на зиму, оскільки незрозуміло, яка генерація буде на початку опалювального сезону.

"Якщо генерація плюс можливості щодо імпорту залишаться на тому ж рівні, що і є, то дефіцит буде сягати під 35%. Якщо потім відняти критичну інфраструктуру, якщо потім все зробити, то ми можемо справді сидіти 6-7 годин зі світлом" , - розповів Коваленко.

Він також уточнив, що це питання потрібно обговорювати в серпні, оскільки тоді стане зрозуміло, які можливості імпорту і скільки генерації вдасться відновити.

Коваленко зазначив, що побутовим споживачам та бізнесу потрібно підготуватися до значного дефіциту електроенергії.