В Yasno не исключают включения света зимой только на 6-7 часов в день

Ситуация с электроэнергией в Украине этой зимой ожидается сложная. Свет могут включать на 6-7 часов в день.﻿ Cо ссылкой на заявление генерального директора Yasno Сергея Коваленко в эфире телемарафона, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

По его словам, сейчас сложно делать какие-либо прогнозы по электроэнергии на зиму, поскольку непонятно, какая генерация будет в начале отопительного сезона.

"Если генерация плюс возможности по импорту останутся на том же уровне, что и есть, то дефицит будет достигать под 35%. Если потом вычесть критическую инфраструктуру, если потом все сделать, то мы можем действительно сидеть 6-7 часов со светом" , - рассказал Коваленко.

Он также уточнил, что этот вопрос нужно обсуждать в августе, поскольку тогда станет ясно, какие будут возможности импорта и сколько генерации удастся восстановить.

Коваленко отметил, что бытовым потребителям и бизнесу нужно подготовиться к значительному дефициту электроэнергии.