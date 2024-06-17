Японія надасть грант на $188 млн українському бізнесу

Міністерство економіки разом з Організацією Об'єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO) оголосили про старт грантового проєкту на 188 млн доларів з трансферу японських технологій в Україну, який фінансується Японією.﻿ З посиланням на пресслужбу Мінекономіки, повідомляє Економічна правда.

Цей проєкт відкриває можливості для бізнесу отримати грант сумою до 10 млн дол., а загальний бюджет проєкту складає 188 млн дол.

Зазначається, що основною метою проєкту є підтримка відновлення зеленої промисловості та забезпечення довгострокового сталого розвитку України.

Окрім цього він має на меті соціально-економічний вплив і підтримку людей, які постраждали від війни.

План проєкту містить передачу технологій, нарощування потенціалу та спільне створення підприємств у ключових галузях промисловості з високою доданою вартістю.

Сектори, які будуть підтримані в рамках проєкту: