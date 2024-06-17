Япония предоставит грант на $188 млн украинскому бизнесу
Министерство экономики вместе с Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (UNIDO) объявили о старте грантового проекта на 188 млн долларов по трансферу японских технологий в Украину, который финансируется Японией. Со ссылкой на пресс-службу Минэкономики, сообщает Экономическая правда.
Этот проект открывает возможности для бизнеса получить грант суммой до 10 млн долл, а общий бюджет проекта составляет 188 млн долл.
Отмечается, что основной целью проекта является поддержка восстановления зеленой промышленности и обеспечение долгосрочного устойчивого развития Украины.
Кроме этого он имеет целью социально-экономическое влияние и поддержку людей, пострадавших от войны.
План проекта включает передачу технологий, наращивание потенциала и совместное создание предприятий в ключевых отраслях промышленности с высокой добавленной стоимостью.
Секторы, которые будут поддержаны в рамках проекта:
- Agro-tech, цепочки создания добавленной стоимости и управления водными ресурсами;
- Производство из биомассы и неиспользованных продуктов и развитие циркулярной экономики;
- Цифровая трансформация, активное использование информационных технологий, аналитики данных и искусственного интеллекта;
- Устойчивые энергетические системы, энергосбережение, промышленная декарбонизация, управление энергетической инфраструктурой и смягчение и адаптация к климатическим рискам;
- Зеленый водород/аммиак;
- Повышение производительности малых и средних предприятий и tech-решения в сфере smart-логистики;
- Med-tech, телемедицина и медицинские услуги.