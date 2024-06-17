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Япония предоставит грант на $188 млн украинскому бизнесу

Япония предоставит грант на $188 млн украинскому бизнесу
Фото: mincult.kmu.gov.ua

Министерство экономики вместе с Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (UNIDO) объявили о старте грантового проекта на 188 млн долларов по трансферу японских технологий в Украину, который финансируется Японией.﻿ Со ссылкой на пресс-службу Минэкономики, сообщает Экономическая правда.

Этот проект открывает возможности для бизнеса получить грант суммой до 10 млн долл, а общий бюджет проекта составляет 188 млн долл.

Отмечается, что основной целью проекта является поддержка восстановления зеленой промышленности и обеспечение долгосрочного устойчивого развития Украины.

Кроме этого он имеет целью социально-экономическое влияние и поддержку людей, пострадавших от войны.

План проекта включает передачу технологий, наращивание потенциала и совместное создание предприятий в ключевых отраслях промышленности с высокой добавленной стоимостью.

Секторы, которые будут поддержаны в рамках проекта:

  • Agro-tech, цепочки создания добавленной стоимости и управления водными ресурсами;
  • Производство из биомассы и неиспользованных продуктов и развитие циркулярной экономики;
  • Цифровая трансформация, активное использование информационных технологий, аналитики данных и искусственного интеллекта;
  • Устойчивые энергетические системы, энергосбережение, промышленная декарбонизация, управление энергетической инфраструктурой и смягчение и адаптация к климатическим рискам;
  • Зеленый водород/аммиак;
  • Повышение производительности малых и средних предприятий и tech-решения в сфере smart-логистики;
  • Med-tech, телемедицина и медицинские услуги.

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