У ЄС створили раду для контролю за фінансуванням, що надається Україні

Єврокомісія утворила Ревізійну раду Українського фонду. Рада контролюватиме використання наданого Україні фінансування, а також для запобігання корупції, шахрайству, конфліктам інтересів та інших порушень, повідомляє Суспільне.

Ревізійна рада створюється на період до 30 червня 2028 року. Ревізійна рада складатиметься з трьох членів і базуватиметься у Брюсселі. Допоміжним органом виступатиме Секретаріат, який базуватиметься у Києві.

У процесі роботи Ревізійна рада має право вимагати необхідну інформацію, звертатися до компетентних органів, здійснювати власні перевірки та виїзні перевірки системи управління та контролю в Україні.