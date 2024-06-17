В ЕС создали совет для контроля за финансированием, предоставляемым Украине

Еврокомиссия создала Ревизионный совет Украинского фонда. Совет будет контролировать использование предоставленного Украине финансирования, а также для предотвращения коррупции, мошенничества, конфликтов интересов и других нарушений, сообщает Суспільне.

Ревизионный совет создается на период до 30 июня 2028 года. Ревизионный совет будет состоять из трех членов и будет базироваться в Брюсселе. Вспомогательным органом будет выступать Секретариат, который будет базироваться в Киеве.

В процессе работы Ревизионный совет имеет право требовать необходимую информацию, обращаться в компетентные органы, осуществлять собственные проверки и выездные проверки системы управления и контроля в Украине.