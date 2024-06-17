Китай має намір побудувати найпотужніший у світі колайдер

Китай планує почати будувати свій 100-кілометровий Кільцевий електрон-позитронний колайдер (CEPC) вартістю 5 мільярдів доларів у 2027 році або раніше, перевершивши запропонований Європою мегаколайдер FCC. З посиланням на Nature, повідомляє Дзеркало тижня.

Метою установки буде вимірювання у найдрібніших деталях бозона Хіггса – загадкової частки, яка надає об'єктам маси. Така інформація могла б відповісти на фундаментальні питання про те, як розвивався Всесвіт і чому частки взаємодіють певним чином.

Наступного року проєкт CEPC представлять китайському уряду для можливого включення до його наступного п'ятирічного плану. Згідно з комплексним звітом про технічне проєктування, опублікованим 3 червня, якщо проєкту вдасться отримати державну підтримку, будівництво може розпочатися у 2027 році та триватиме близько десяти років. За оцінками звіту, гігантський колайдер коштуватиме 5.2 мільярда доларів, що зробить його будівництво та експлуатацію значно дешевшим, ніж коштуватиме європейський Майбутній кільцевий колайдер (FCC) (17 мільярдів доларів). Будівництво європейського об'єкту розпочнеться у 2030-х роках, якщо він отримає схвалення уряду.

Усередині свого величезного підземного тунелю CEPC зіштовхуватиме електрони та їхні античастинки, позитрони, при надзвичайно високих енергіях, створюючи мільйони бозонів Хіггса. Величезна їхня кількість дозволить дослідникам вивчити частку більш докладно, ніж будь-коли, каже Ендрю Коен, фізик-теоретик з Гонконзького університету науки і технологій. Більш точно вимірявши бозон Хіггса, дослідники зможуть дослідити питання, що виходять за рамки Стандартної моделі, наприклад, природу темної матерії і те, чому у Всесвіті звичайної матерії більше, ніж антиматерії.

Багато компонентів, заплановані для китайської мегамашини, вже проходять випробування на інших об'єктах у країні, каже Франк Циммерманн, фізик із ЦЕРН, європейської лабораторії фізики елементарних частинок. Серед них – майже завершене джерело фотонів високої енергії в Пекіні. Враховуючи, що в Китаї вже є колайдер, аналогічний CEPC – Пекінський електрон-позитронний колайдер – країна тепер може мати більше досвіду в цій галузі, ніж у всієї Європи разом узятої, каже Циммерманн, який очолював комітет з огляду проєкту CEPC.