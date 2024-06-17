Китай намерен построить самый мощный в мире коллайдер

Китай планирует начать строить свой 100-километровый Кольцевой электрон-позитронный коллайдер (CEPC) стоимостью 5 миллиардов долларов в 2027 году или ранее, превзойдя предложенный Европой мегаколлайдер FCC. Со ссылкой на Nature, сообщает Зеркало недели.

Целью установки будет измерение в мельчайших деталях бозона Хиггса – загадочной частицы, которая придает объектам массу. Такая информация могла бы ответить на фундаментальные вопросы о том, как развивалась Вселенная и почему частицы взаимодействуют определенным образом.

В следующем году проект CEPC представят китайскому правительству для возможного включения в его следующий пятилетний план. Согласно комплексному отчету о техническом проектировании, опубликованному 3 июня, если проекту удастся получить государственную поддержку, строительство может начаться в 2027 году и займет около десяти лет. По оценкам отчета, гигантский коллайдер будет стоить 5.2 миллиарда долларов, что сделает его строительство и эксплуатацию значительно дешевле, чем будет стоить европейский Будущий кольцевой коллайдер (FCC) (17 миллиардов долларов). Строительство европейского объекта начнется в 2030-х годах, если он получит одобрение правительства.

Внутри своего огромного подземного туннеля CEPC будет сталкивать электроны и их античастицы, позитроны, при чрезвычайно высоких энергиях, создавая миллионы бозонов Хиггса. Огромное их количество позволит исследователям изучить частицу более подробно, чем когда-либо прежде, говорит Эндрю Коэн, физик-теоретик из Гонконгского университета науки и технологий. Более точно измерив бозон Хиггса, исследователи смогут исследовать вопросы, выходящие за рамки Стандартной модели, например, природу темной материи и то, почему во Вселенной обычной материи больше, чем антиматерии.

Многие компоненты, запланированные для китайской мегамашины, уже проходят испытания на других объектах в стране, говорит Франк Циммерманн, физик из ЦЕРН, европейской лаборатории физики элементарных частиц. Среди них – почти завершенный источник фотонов высокой энергии в Пекине. Учитывая, что в Китае уже есть коллайдер, аналогичный CEPC – Пекинский электрон-позитронный коллайдер – у страны теперь может быть больше опыта в этой области, чем у всей Европы вместе взятой, говорит Циммерманн, который возглавлял комитет по обзору проекта CEPC.