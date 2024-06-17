СБУ повідомила про підозру генпродюсеру окупаційної ТРК "Крим"

Служба безпеки України зібрала доказову базу на колаборанта Олега Крючкова – генерального продюсера окупаційної телерадіокомпанії "Крим" у Сімферополі﻿. З посиланням на дані пресслужби СБУ, повідомляє Ділова столиця.

У відомстві, зокрема, зазначили, що складу ТРК входять 16 проросійських телестудій і радіостанцій, що робить її одним із головних рупорів пропаганди Кремля на півострові. В ефірах цих інформресурсів регулярно поширюють фейки про війну РФ проти України та виправдовують воєнні злочини окупантів.

За даними слідства, навесні 2022 року Крючков організував трансляцію окупаційної телерадіокомпанії майже на всій тимчасово захопленій частині території України. Він також є радником окупаційного "голови" Криму Сергія Аксьонова і входить до складу колегії так званого міністерства внутрішньої політики, інформації та зв’язку Республіки Крим.

Крючкова призначили генпродюсером окупаційної ТРК ще до початку повномасштабного вторгнення РФ, зазначили в СБУ. До цієї "посади" він працював на російському НТВ.

"За протекції Аксьонова колаборант увійшов до кола найвпливовіших осіб, що реалізують інформполітику Кремля на тимчасово захопленій частині території України" , – ідеться в повідомленні.

За даними слідства, він також активно використовує власні сторінки в соцмережах, де закликає до окупації всієї території України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Крючкова про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: