СБУ сообщила о подозрении генпродюсеру оккупационной ТРК "Крым"

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на коллаборанта Олега Крючкова – генерального продюсера оккупационной телерадиокомпании "Крым" в Симферополе. Со ссылкой на СБУ, сообщает Деловая столица.

В ведомстве, в частности, отметили, что в состав ТРК входят 16 пророссийских телестудий и радиостанций, что делает ее одним из главных рупоров пропаганды Кремля на полуострове. В эфирах этих информресурсов регулярно распространяют фейки о войне РФ против Украины и оправдывают военные преступления окупантов.

По данным следствия, весной 2022 года Крючков организовал трансляцию оккупационной телерадиокомпании почти по всей временно захваченной части территории Украины. Он также является советником оккупационного "председателя" Крыма Сергея Аксенова и входит в состав коллегии так называемого министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым.

Крючков был назначен генпродюсером оккупационной ТРК еще до начала полномасштабного вторжения РФ, отметили в СБУ. До этой "должности" он работал на российском НТВ.

"По протекции Аксенова коллаборант вошел в круг самых влиятельных лиц, реализующих информполитику Кремля на временно захваченной части территории Украины" , – говорится в сообщении.

По данным следствия, он также активно использует свои страницы в соцсетях, где призывает к оккупации всей территории Украины.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Крючкову о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: