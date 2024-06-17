В Кремлі заявили, що "мирні пропозиції" Путіна "перекреслені"

Результати Саміту миру у швейцарському Бюргенштоці "перекреслили" так звані "мирні пропозиції" щодо війни в Україні, які озвучив Володимир Путін. Таку заяву зробив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, повідомляє Корреспондент.

"Учасники Бюргенштока, хотіли вони цього чи не хотіли, були змушені враховувати наші пропозиції, висунуті напередодні. Як ви знаєте, багато хто прогнозовано відразу відмахнувся від цих пропозицій, але дехто задумався над нашим варіантом" , – сказав він журналістам.

На думку Ушакова, пропозиція Путіна – реальна можливість "домовитися про умови невідновлення конфлікту", але підсумки швейцарської конференції "перекреслили" її.

У нього поцікавилися, чи готова Росія взяти участь у наступній подібній конференції у разі, якщо її запросять.