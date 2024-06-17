В Кремле заявили, что "мирные предложения Путина "перечеркнуты"

Результаты Саммита мира в швейцарском Бюргенштоке "перечеркнули" так называемые "мирные предложения" о войне в Украине, которые озвучил Владимир Путин. Такое заявление сделал помощник российского диктатора Юрий Ушаков, сообщает Корреспондент.

"Участники Бюргенштока, хотели они этого или не хотели, были вынуждены учитывать наши предложения, выдвинутые накануне. Как вы знаете, многие прогнозируемо сразу отмахнулись от этих предложений, но некоторые задумались над нашим вариантом" , - сказал он журналистам.

По мнению Ушакова, предложение Путина – реальная возможность "договориться об условиях невозобновления конфликта", но итоги швейцарской конференции "перечеркнули" ее.

У него поинтересовались, готова ли Россия принять участие в следующей конференции в случае, если ее пригласят.