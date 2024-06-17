Зеленський провів першу Ставку після Глобального саміту миру

Президент Володимир Зеленський після повернення з Саміту миру, який пройшов цими вихідними у Швейцарії, провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це йдеться в повідомленні очільника держави.

На Ставці президент заслухав доповіді міністра оборони Рустема Умєрова, головкома ЗСУ Олександра Сирського, начальника Генштабу Анатолія Баргилевича щодо ситуації на всіх напрямках і на кордонах.

Також глава держави заслухав звіти керівників усіх складових Сил оборони України: ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, ГУР та Держприкордонслужби, а також зведення Служба зовнішньої розвідки.

"Детальну доповідь представив командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський. Відзвітував щодо всіх типів дронів - повітряних, наземних і морських - та щодо всіх типів завдань: від тактичних FPV та евакуаційних платформ до так званих дронів Deep Strike" , - розповів президент.

За його словами, даний напрям активно розвивається - зростає кількість не лише вироблених, а й успішно застосованих безпілотників. Україна очолює технологічний прогрес у цій галузі.