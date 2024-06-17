Зеленский провел первую Ставку после Глобального саммита мира

Президент Владимир Зеленский по возвращении из Саммита мира, прошедшего в эти выходные в Швейцарии, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Об этом говорится в сообщении главы государства.

На Ставке президент заслушал доклады министра обороны Рустема Умерова, главкома ВСУ Александра Сырского, начальника Генштаба Анатолия Баргилевича по ситуации на всех направлениях и границах.

Также глава государства заслушал отчеты руководителей всех составляющих сил обороны Украины: ВСУ, Нацгвардии, СБУ, ГУР и Госпогранслужбы, а также сводку Служба внешней разведки.

"Детальный доклад представил командующий Силами беспилотных систем Вадим Сухаревский. Отчитался по всем типам дронов - воздушных, наземных и морских - и по всем типам задач: от тактических FPV и эвакуационных платформ до так называемых дронов Deep Strike" , - рассказал президент.

По его словам, данное направление активно развивается – растет количество не только производимых, но и успешно примененных беспилотников. Украина возглавляет технологический прогресс в данной области.