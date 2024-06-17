У Республіканців заявили, що Трамп насправді підтримує військову підтримку України

Кандидат у президенти США Дональд Трамп у приватних розмовах підтримує передачу Україні військової допомоги, стверджує сенатор-республіканка Джонні Ернст. Про це пише Bleeding Heartland, повідомляє Новое время.

Ернст прокоментувала інформацію про те, що Трамп не підтримує подальшу військову допомогу Україні.