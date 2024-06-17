У Республіканців заявили, що Трамп насправді підтримує військову підтримку України
Кандидат у президенти США Дональд Трамп у приватних розмовах підтримує передачу Україні військової допомоги, стверджує сенатор-республіканка Джонні Ернст. Про це пише Bleeding Heartland, повідомляє Новое время.
Ернст прокоментувала інформацію про те, що Трамп не підтримує подальшу військову допомогу Україні.
«Насправді ні, він був доволі мовчазний щодо цього питання, і тільки в приватних бесідах він розуміє, що це правильне рішення», — стверджує вона.