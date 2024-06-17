У Республиканцев заявили, что Трамп на самом деле поддерживает военную поддержку Украины
Кандидат в президенты США Дональд Трамп в частных разговорах поддерживает передачу Украине военной помощи, утверждает сенатор-республиканка Джонни Эрнст. Об этом пишет Bleeding Heartland, сообщает Новое время.
Эрнст прокомментировала информацию о том, что Трамп не поддерживает дальнейшую военную помощь Украине.
«На самом деле нет, он был довольно молчалив по этому вопросу, и только в частных беседах он понимает, что это правильное решение», — утверждает она.