У Республиканцев заявили, что Трамп на самом деле поддерживает военную поддержку Украины

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в частных разговорах поддерживает передачу Украине военной помощи, утверждает сенатор-республиканка Джонни Эрнст. Об этом пишет Bleeding Heartland, сообщает Новое время.

Эрнст прокомментировала информацию о том, что Трамп не поддерживает дальнейшую военную помощь Украине.