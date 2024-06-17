Саміт миру: У Зеленського розповіли, куди зникли підписи Іраку та Йорданії

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква прокоментував новини, які з’явилися в медіа після завершення Саміту миру про те, що нібито Ірак та Йорданія відкликали свої підписи під фінальним комюніке, повідомляє Радіо Свобода.

За його словами, ці країни не відкликали свої підписи під документом, бо і не підписували його, вони з’явилися в списку країн-підписантів через технічний збій.

Жовква вказав на те, що на Саміті миру працювала система «згода за замовчуванням» або «процедура мовчазної згоди».

«Умовно кажучи, країнами або учасниками, які вважалися такими, що приєдналися, вважалися ті, які не висловили свого заперечення до певного моменту часу. І залишився просто технічний збій. Ті дві держави, (Ірак та Йорданія, – ред) просто здали свою незгоду за короткий період часу до того, як це повідомлення з’явилося вже в широкому загалі. Тому некоректно говорити про відкликання підписів або відкликання згоди цими державами» , – пояснив Ігор Жовква.

Також він додав, що з цими державами «ведеться робота», і, можливо, вони просто потребуватимуть більше часу. Тож жодного відкликання підпису під спільним комюніке немає.

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