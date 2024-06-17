Саммит мира: У Зеленского рассказали, куда пропали подписи Ирака и Иордании

Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква прокомментировал новости, появившиеся в СМИ после завершения Саммита мира о том, что якобы Ирак и Иордания отозвали свои подписи под финальным коммюнике, сообщает Радио Свобода.

По его словам, эти страны не отозвали свои подписи под документом, потому что и не подписывали его, они появились в списке стран-подписантов из-за технического сбоя.

Жовква указал на то, что на Саммите мира работала система «согласие по умолчанию» или «процедура молчаливого согласия».

«Условно говоря, странами или участниками, которые считались присоединившимися, считались те, которые не выразили своего возражения до определенного момента времени. И остался просто технический сбой. Эти два государства (Ирак и Иордания – ред.) просто сдали свое несогласие за короткий период времени до того, как это сообщение появилось уже в широкой общественности. Поэтому некорректно говорить об отзыве подписей или отзыве согласия этими государствами» , – пояснил Игорь Жовква.

Также он добавил, что с этими государствами «ведется работа», и, возможно, они будут просто нуждаться больше времени. Так что никакого отзыва подписи под общим коммюнике нет.

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