В ОП розповіли, як можна зацікавити РФ взяти участь у новому саміті миру

Росії буде важко сперечатися з позицією України щодо плану закінчення війни, якщо вона буде підтримана більшістю країн світу. І тоді РФ не зможе з цією позицією не погодитись. З посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в ефірі національного телемарафону, пише Дмитро Браславський, РБК-Україна.

За словами Єрмака, між першим і другим самітами миру пройдуть місяці, а не роки.

"І саме на цьому шляху ми хочемо провести ці вже тематичні конференції на міністерському рівні, на рівні радників, на рівні експертів для того, щоб закінчити роботу, яку ми розпочали після зустрічі радників з питань національної безпеки в Джидді, Саудівській Аравії, коли в Києві були створені 10 робочих груп, які більше року вже працюють і мають багато напрацювань" , - сказав керівник Офісу президента.

Ці конференції стануть такими подіями, які зафіксують конкретні шляхи, конкретні напрацювання по кожному з пунктів формули миру президента Володимира Зеленського для того, щоб потім об'єднати їх всіх. Єрмак пояснив, що це буде саме той справедливий план, який стане основою для другого саміту миру.

При цьому Єрмак нагадав, що президент говорив про можливість запросити представників Росії для того, щоб у присутності всіх відповідальних країн світу, які поважають суверенітет, територіальну цілісність, незалежність, передати цей план.

Керівник Офісу президента додав, що цей план буде побудований на нормах міжнародного права та статуті ООН і буде показувати, що в кінці всіх буде чекати припинення війни та справедливий мир. Також мова буде йти про повернення всіх українців, всіх дітей, подолання криз, які створила ця війна та відповідальність для країни-агресора за все, що вона наробила.

При цьому Єрмак пояснив, що розуміє, що РФ ігнорує міжнародне право взагалі як ідею, саме тому Україна зараз фактично створює кодекс, який складатиметься з різних частин, а саме кримінальної, цивільної та гуманітарної.

Проте для цього треба, аби весь світ розумів, на чому ґрунтується позиція України, чому вона вірна і чому держава має на це право. І коли більшість країн світу підтримують цю позицію, то Росії буде важко сперечатись або не погодитись з цим.