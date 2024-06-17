В ОП рассказали, как можно заинтересовать РФ принять участие в новом саммите мира

России будет трудно спорить с позицией Украины по плану окончания войны, если она будет поддержана большинством стран мира. И тогда РФ не сможет с этой позицией не согласиться. Со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в эфире национального телемарафона, пишет Дмитрий Браславский, РБК-Украина.

По словам Ермака, между первым и вторым саммитами мира пройдут месяцы, а не годы.

"И именно на этом пути мы хотим провести эти уже тематические конференции на министерском уровне, на уровне советников, на уровне экспертов для того, чтобы закончить работу, которую мы начали после встречи советников по национальной безопасности в Джидде, Саудовской Аравии, когда в Киеве было создано 10 рабочих групп, которые больше года уже работают и имеют много наработок" , - сказал руководитель Офиса президента.

Эти конференции станут такими событиями, которые зафиксируют конкретные пути, конкретные наработки по каждому пункту формулы мира президента Владимира Зеленского для того, чтобы потом объединить их всех. Ермак объяснил, что это будет именно тот справедливый план, который станет основой для второго саммита мира.

При этом Ермак напомнил, что президент говорил о возможности пригласить представителей России для того, чтобы в присутствии всех ответственных стран мира, уважающих суверенитет, территориальную целостность, независимость передать этот план.

Глава Офиса президента добавил, что этот план будет построен на нормах международного права и уставе ООН и будет показывать, что в конце всех будет ждать прекращения войны и справедливый мир. Также речь будет идти о возвращении всех украинцев, всех детей, преодолении кризисов, которые создала эта война и ответственности для страны-агрессора за все, что она наделала.

При этом Ермак объяснил, что понимает, что РФ игнорирует международное право вообще как идею, поэтому Украина сейчас фактически создает кодекс, который будет состоять из разных частей, а именно уголовной, гражданской и гуманитарной.

Однако для этого нужно, чтобы весь мир понимал, на чем основывается позиция Украины, почему она верна и почему государство имеет на это право. И когда большинство стран мира поддерживают эту позицию, России будет трудно спорить или не согласиться с этим.