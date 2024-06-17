Силам оборони вдається поступово витісняти окупантів із Харківщини - Зеленський
Українським силам поступово вдається витісняти російських окупантів із Харківської області. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, повідомляє Новое время.
«Перше — доповіді військових. Прозвітували щодо фронту: передусім Покровський та інші напрямки на Донеччині. Також Харківщина. Вдається нашим силам поступово витісняти окупанта з Харківщини», — сказав він.
Зеленський подякував військовим, які виконують поставлені завдання на Харківському напрямку.
«А особливо тим, які ще й поповнюють наш обмінний фонд російськими солдатами», — підкреслив він.