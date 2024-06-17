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Силам обороны удается постепенно вытеснять оккупантов из Харьковщины - Зеленский

Силам обороны удается постепенно вытеснять оккупантов из Харьковщины - Зеленский
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Украинским силам постепенно удается вытеснять российских оккупантов из Харьковской области.﻿ Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, сообщает Новое время.

«Первое — доклады военных. Отчитались по фронту: прежде всего Покровский и другие направления в Донецкой области. Также Харьковщина. Удается нашим силам постепенно вытеснять оккупанта из Харьковщины», — заявил он.

Зеленский поблагодарил военных, которые выполняют поставленные задачи на Харьковском направлении.

«А особенно тем, которые еще и пополняют наш обменный фонд российскими солдатами», — подчеркнул он.

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