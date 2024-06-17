Силам обороны удается постепенно вытеснять оккупантов из Харьковщины - Зеленский
Украинским силам постепенно удается вытеснять российских оккупантов из Харьковской области. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, сообщает Новое время.
«Первое — доклады военных. Отчитались по фронту: прежде всего Покровский и другие направления в Донецкой области. Также Харьковщина. Удается нашим силам постепенно вытеснять оккупанта из Харьковщины», — заявил он.
Зеленский поблагодарил военных, которые выполняют поставленные задачи на Харьковском направлении.
«А особенно тем, которые еще и пополняют наш обменный фонд российскими солдатами», — подчеркнул он.