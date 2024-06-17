Силам обороны удается постепенно вытеснять оккупантов из Харьковщины - Зеленский

Украинским силам постепенно удается вытеснять российских оккупантов из Харьковской области.﻿ Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, сообщает Новое время.

«Первое — доклады военных. Отчитались по фронту: прежде всего Покровский и другие направления в Донецкой области. Также Харьковщина. Удается нашим силам постепенно вытеснять оккупанта из Харьковщины» , — заявил он.

Зеленский поблагодарил военных, которые выполняют поставленные задачи на Харьковском направлении.