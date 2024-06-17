В Міненерго назвавли головні проблеми Запорізької АЕС

Для перезапуску всіх шести енергоблоків Запорізької атомної електростанції після повернення її під контроль України знадобляться роки, заявив міністр енергетики України Герман Галущенко. З посиланням на онлайн-засідання комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

За його словами, ситуація на Запорізькій АЕС за три роки російської окупації тільки погіршується.

"Це стосується насамперед деградації обладнання, це буде велика проблема. Друга проблема - у зв'язку з підривом Каховської дамби є питання, яким чином ми забезпечимо воду на станції, якщо теоретично ми її запустимо. Третя - вийшов термін експлуатації палива" , - розповів Галущенко.

Міністр зазначив, що наразі ЗАЕС у такому стані, що навіть один енергоблок буде складно запустити з технічного погляду.